Archivierter Artikel vom 23.03.2020, 12:50 Uhr

Polizei: Ausgangsbeschränkung wird weitgehend eingehalten

Saarbrücken (dpa/lrs) – Die wegen der Corona-Pandemie im Saarland verfügte Ausgangsbeschränkung hat gegriffen: „Sie wird im Großen und Ganzen eingehalten“, sagte der Sprecher des Landespolizeipräsidiums am Montag in Saarbrücken. Am Wochenende habe es „noch ein paar Auffälligkeiten“ gegeben, bei denen die Polizei eingeschritten sei und bei „Uneinsichtigkeit“ auch Anzeigen erstattet habe. Aber: „Der Großteil der Bevölkerung hat verstanden, was gemeint ist und hält sich auch daran.“ Seit Samstag gilt im Saarland eine Ausgangsbeschränkung, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen.