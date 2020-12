Archivierter Artikel vom 31.03.2020, 08:20 Uhr

Mainz

Polizei arbeitet in Gruppen: Kriminalität eher rückläufig

Die Polizisten in Rheinland-Pfalz häufen nach Darstellung der Gewerkschaft der Polizei (GdP) in der Corona-Krise noch keine Überstunden an, bauen aber auch keine ab. „Die Dienststellen sind auf eine Mindeststärke heruntergefahren, und alle anderen Kollegen zur Gesundheitserhaltung nach Hause geschickt worden – bei voller Arbeitszeit“, sagte die GdP-Landesvorsitzende Sabrina Kunz der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Einige dieser Beamten könnten aus dem Homeoffice arbeiten, die Kollegen aus der Wechselschicht allerdings nicht. Insgesamt arbeiteten rund 9200 Polizisten derzeit auf den etwa 8800 Vollzeitstellen.