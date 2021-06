Kaiserslautern

Politologe: Gipfel mit Putin und Biden dringend notwendig

Der Politologe David Sirakov hat davor gewarnt, die Erwartungen an das russisch-amerikanische Gipfeltreffen am (heutigen) Mittwoch in Genf allzu hoch zu hängen. „Angesichts des momentanen Zustands der Beziehungen zwischen den USA und Russland ist allein das Zustandekommen des Gipfels bereits ein Erfolg, aber auch dringend notwendig“, sagte der Direktor der Atlantischen Akademie Rheinland-Pfalz der Deutschen Presse-Agentur. In den vergangenen Jahren sei die Zahl der Streitpunkte deutlich gewachsen, dazu gehörten etwa die Annexion der Krim und die Einmischung Russlands in die US-Wahlen.