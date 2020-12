Archivierter Artikel vom 12.03.2020, 13:10 Uhr

Mainz

Politisches Interesse bei Jugendlichen wecken durch Rap

Die „Stimme der Straße“ soll künftig für den Landtag in Mainz erklingen: Der Rapper Nils Zeizinger macht von diesem Freitag an auf dem Instagram-Kanal des Parlaments auf Debatten aufmerksam. „Das Ziel ist, vor allem Jugendliche an politische Themen heranzuführen und zum Mitdenken und Mitmachen anzuregen“, sagte Zeizinger einer Mitteilung des Landtags zufolge. „Dafür müssen die Themen entsprechend aufbereitet werden: knackig, authentisch und humorvoll.“ Die Videos stehen unter dem Motto „Politik vom Bordstein bis ins Parlament“. Einen Vorgeschmack gab es am Donnerstag bereits.