Mainz

Politischer Aschermittwoch im Zeichen der Wahl

Die politischen Parteien in Rheinland-Pfalz nutzen den Aschermittwoch zu digitalen Veranstaltungen mit Blick auf die Landtagswahl am 14. März. Bei der SPD lautet das Motto „Aschermittwoch mal anders“. Neben Ministerpräsidentin Malu Dreyer ist dazu auch der „Obermessdiener der Mainzer Fastnacht“, Andreas Schmitt, angekündigt. Einen inhaltlichen Schwerpunkt will die SPD mit der Unterstützung der Kultur in Corona-Situation setzen.