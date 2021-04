Mainz

Politisch motivierte Straftaten gegen Amtsträger gestiegen

Die politisch motivierte Kriminalität gegen Amts- und Mandatsträger in Rheinland-Pfalz ist seit 2015 kontinuierlich gestiegen. 2020 sei mit 82 Straftaten der bisher höchste Stand erreicht worden, sagte die Sprecherin des Innenministeriums, Sonja Bräuer, in Mainz. Das waren fast doppelt so viele wie 2019 (48) und mehr als drei Mal so viele wie 2018 (25).