Politikwissenschaftler: Opposition in „undankbarer Position“

Im März 2021 wird ein neuer Landtag in Rheinland-Pfalz gewählt. Normalerweise läuft sich die Opposition schon lange davor warm. In Zeiten der Corona-Krise ist das schwer, wie Politikwissenschaftler Falter erklärt. Er sieht die CDU in einem regelrechten Dilemma.