Mainz

Politikwissenschaftler: Keine Alternative zu neuer Ampel

Nach der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz gibt es nach Ansicht des Trierer Politikwissenschaftlers Uwe Jun „keine echte Alternative“ zur Neuauflage der Ampel-Koalition von SPD, FDP und Grünen. „Die Ampelkoalition wird sich mit großer Wahrscheinlichkeit auch in der nächsten Legislaturperiode als Koalitionsformation zusammenfinden“, sagte Jun der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. „Die haben hier fünf Jahre lang gut zusammengearbeitet.“