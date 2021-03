Cochem

Pöbelnd und ohne Maske: Aggressiver Mann verletzt Polizistin

Pöbelnd, ohne Corona-Masken und offenbar betrunken: Acht Personen, die sich in Cochem (Landkreis Cochem-Zell) nicht an die Corona-Regeln hielten, sind von der Polizei kontrolliert worden. Als die Beamten die Personalien feststellen wollte, zeigte sich ein 30-jähriger Mann aus dem Hunsrück aggressiv. Wie die Polizeiinspektion Cochem am Freitagabend mitteilte, schlug, spuckte und trat er gegen die Beamten,