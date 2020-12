Archivierter Artikel vom 26.03.2020, 15:10 Uhr

Plus bei Auftragseingang und Umsatz bei Pumpenhersteller KSB

Frankenthal (dpa/lrs) – Gute Nachfrage vor allem in Asien und Amerika haben dem Pumpen- und Armaturenhersteller KSB (Frankenthal) im Geschäftsjahr 2019 zu einem Plus bei Auftragseingang und Umsatz verholfen. Der Auftragseingang wuchs um 150,2 Millionen Euro auf 2,45 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.