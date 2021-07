Boppard

„Plip, plop“: Parkscheinautomat wird zum Fledermausdetektor

Ein umgebauter ehemaliger Parkscheinautomat überträgt fortan am Bopparder Rheinufer Ultraschallrufe von Fledermäusen in einen für Menschen hörbaren Frequenzbereich. „So kann man, mit etwas Glück, auf Knopfdruck eine vorbeijagende Fledermaus hören, die ansonsten möglicherweise unbemerkt geblieben wäre“, teilte der Naturschutzbund (Nabu) Rheinland-Pfalz am Donnerstag mit. Die Rufe der Fledermausart Abendsegler zum Beispiel klängen mit dieser Übertragung für Menschen wie „plip, plop, plip, plop“.