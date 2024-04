Mainz

Autobahn 61

Planungen für Sanierung der Moseltalbrücke laufen

i ARCHIV - Die Moseltalbrücke bei Winningen auf der A61. Foto: Thomas Frey/dpa/Archivbild

Etliche Autobahnbrücken in Rheinland-Pfalz müssen saniert worden. Rund 150 Millionen Euro will die Autobahn GmbH in den Erhalt und Ausbau der Autobahnen im Land investieren.