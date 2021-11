Mainz/

Planung für weiteren Abschnitt der B10 abgeschlossen

Der vierstreifige Ausbau der Bundesstraße 10 in der Pfalz ist einen weiteren Schritt vorangekommen. Für den Abschnitt zwischen den Anschlussstellen B48 (Wellbachtal) und Queichhambach seien nun die Planungen für zehn Varianten fertiggestellt, teilte das rheinland-pfälzische Verkehrsministerium am Dienstag in Mainz mit. Das entsprechende Raumordnungsverfahren soll noch in diesem Jahr beginnen, an dessen Ende wird eine Variante für den Ausbau festgelegt. Wann mit dem Bau begonnen werden kann, ist noch unklar.