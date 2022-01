Mainz

Planung der Mittelrheinbrücke: Anwohner sollen mitwirken

Schon seit einem halben Jahrhundert wird über eine Mittelrheinbrücke diskutiert – jetzt sollen in einem offiziellen Verfahren interessierte Anwohner beteiligt werden. Im Raumordnungsverfahren sei im Februar die öffentliche Auslegung der Unterlagen geplant, teilte der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) in einer am Mittwoch veröffentlichten Antwort auf eine parlamentarische Anfrage der Freien Wähler mit.