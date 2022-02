Saarbrücken

Plädoyers im Krankenpfleger-Prozess erwartet

Nach acht Monaten neigt sich der Mordprozess gegen einen Krankenpfleger aus dem Saarland dem Ende. Er soll versucht haben, Schwerkranke mit nicht verordneten Medikamenten zu töten. Vor dem Landgericht in Saarbrücken werden an diesem Dienstag (9.30 Uhr) die Plädoyers erwartet. Der 30-jährige Angeklagte muss sich wegen des versuchten Mordes an sechs Patienten in der SHG-Klinik in Völklingen und dem Uniklinikum in Homburg vor Gericht verantworten.