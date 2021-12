Koblenz

Plädoyers im ersten Prozess um Staatsfolter in Syrien

Im laut Bundesanwaltschaft weltweit ersten Strafprozess um Staatsfolter in Syrien beginnen an diesem Donnerstag in Koblenz die Plädoyers. Den Auftakt macht laut Bundesanwaltschaft Oberstaatsanwalt Jasper Klinge.