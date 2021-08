Placzek macht als Opferbeauftragter bis 2026 weiter

Mainz (dpa/lrs) – Detlef Placzek wird bis zum Ende der laufenden Legislaturperiode im Jahr 2026 in Rheinland-Pfalz Opferbeauftragter der Landesregierung bleiben. Das Kabinett bestellte ihn am Freitag in seiner Sitzung wieder, wie das Sozialministerium in Mainz mitteilte. Placzek, der auch Präsident des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung ist, hat das ehrenamtliche und seinerzeit geschaffene Amt des Opferbeauftragten seit August 2018 inne.