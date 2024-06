Pkw fährt Schlangenlinien: Fahrer hatte 3,17 Promille

Anzeige

Dannstadt-Schauernheim (dpa/lrs) – Die Polizei hat einem 36-Jährigen nach einer Fahrt mit einem Promillewert von 3,17 den Führerschein entzogen. Der Mann aus Ludwigshafen soll am Donnerstag in Schlangenlinien in Dannstadt-Schauernheim (Rhein-Pfalz-Kreis) unterwegs gewesen sein, wie die Polizei Schifferstadt am Freitag mitteilte. Schon bei der Ansprache des Mannes hätten die Beamten einen starken Alkoholgeruch bemerkt, hieß es. Zusätzlich zum Atemalkoholtest wurde eine Blutprobe durchgeführt. Den Autofahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Polizeimeldung