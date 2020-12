Archivierter Artikel vom 14.11.2020, 16:30 Uhr

Kaiserslautern

Pizzageld-Räuber wirft Beute bei Flucht wieder weg

Ein Unbekannter hat in Kaiserslautern einen Pizzaboten ausgeraubt – aber die Beute bei einer Verfolgungsjagd wieder weggeworfen. Wie die Polizei mitteilte, sprach der Mann den Pizzalieferanten in der Nacht zum Samstag unter einem falschen Vorwand an. Er habe ihm sein Bargeld geraubt und sei dann zu Fuß geflüchtet. Allerdings habe das Opfer kurzerhand die Verfolgung aufgenommen, teilte die Polizei mit. „Unter dem Verfolgungsdruck sah der Täter offenbar keinen anderen Ausweg, als sich der Beute zu entledigen.“