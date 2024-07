Boris Pistorius (M, SPD), Bundesverteidigungsminister, besucht den Tower des Fliegerhorsts in Büchel und sprich mit Commodore Samuel Mbassa (l). Auf dem Fliegerhorst in Büchel finden zur Zeit Umbaumaßnahmen statt, in Zukunft sollen hier Maschinen vom Typ F35 stationiert werden. (zu dpa: «Pistorius: Vorbereitung auf F-35-Kampfjets im Zeitplan») Foto: Thomas Frey/DPA