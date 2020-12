Pirmasens und Kaiserslautern begrüßen VGH-Urteil

Die Stadt Pirmasens und der Landkreis Kaiserslautern haben das Urteil des Verfassungsgerichtshofs (VGH) Rheinland-Pfalz begrüßt, demzufolge der Finanzausgleich im Bundesland verfassungswidrig ist. „Wir sind sehr erleichtert über unseren Sieg vor dem Verfassungsgerichtshof“, teilten Oberbürgermeister Markus Zwick und Landrat Ralf Leßmeister (beide CDU) am Freitag in einer gemeinsamen Erklärung mit. Das Grundsatzurteil zeige den dringenden Handlungsbedarf in Sachen Finanzausgleich in Rheinland-Pfalz.

Der Verfassungsgerichtshof in Koblenz hatte sein Urteil am Mittwoch bekannt gegeben. Die Stadt Pirmasens und der Landkreis Kaiserslautern hatten stellvertretend für andere Städte und Gemeinden gegen die Schlüsselzuweisungen der Jahre 2014 und 2015 geklagt.

Allerdings löse der Richterspruch nicht alle Probleme. So könnten die zugrundeliegenden Regelungen noch bis Ende 2022 Anwendung finden – die Verfassungswidrigkeit dauere also fort, meinten beide Politiker. Des weiteren fehle eine verbindliche Festlegung, wie mit den Folgen der jahrelangen Verfassungswidrigkeit – also der hohen Verschuldung der Stadt Pirmasens und des Kreises Kaiserslautern – umzugehen sei.

Man sehe es deshalb als notwendig und sinnvoll an, die beim VGH nicht abschließend geklärten Fragen möglichst zeitnah beim Bundesverfassungsgericht zu klären, betonten Zwick und Leßmeister. Die beiden Verwaltungschefs kündigten an, dass entsprechende Schriftsätze zur Fortsetzung des Verfahrens in den kommenden Wochen dem Bundesverfassungsgericht zugeleitet würden.