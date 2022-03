Mainz

Mainz

Piloten mit Laserpointer geblendet: Polizei ermittelt

Ein Unbekannter hat in Mainz einen Pilot einer Passagiermaschine und seine Co-Pilotin beim Landeanflug auf Frankfurt mit einem Laserpointer geblendet. Der Täter habe sich zu dieser Zeit im Ortsteil Finthen aufgehalten, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Zwei Wochen nach dem Vorfall bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Hinweise. Es werde wegen gefährlichem Eingriff in den Luftverkehr ermittelt. Der Pilot und die Co-Pilotin erlitten keine Verletzungen und konnten das Flugzeug sicher landen.