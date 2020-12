Archivierter Artikel vom 12.07.2020, 17:30 Uhr

Mehren

Pilot stirbt bei Flugzeugunglück

Der Pilot eines einmotorigen Ultraleichtflugzeuges ist am Sonntag bei einer Bruchlandung in Mehren in der Vulkaneifel tödlich verletzt worden. Sein 60 Jahre alter Co-Pilot erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Das Flugzeug flog beim Landeanflug über die Bahn hinaus und fing bei dem Unglück Feuer. Der 59-jährige Pilot erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen. Die Ursache für die verunglückte Landung war zunächst unklar. Die Ermittlungen dauern an.