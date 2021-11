Mainz

Philologenverband warnt: „Irrwege“ zur Schule der Zukunft

In dem jetzt beginnenden Prozess zu einer Schule der Zukunft sollten Lehrerinnen und Lehrer aus Sicht des Philologenverbands Rheinland-Pfalz eng mit eingebunden werden. „Wir wünschen uns mehr Augenhöhe vom Bildungsministerium in Mainz“, sagte die Landesvorsitzende Cornelia Schwartz am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Es gebe die „Sorge, dass wir auf Irrwege geraten. Da hilft nur das Gespräch.“