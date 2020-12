Archivierter Artikel vom 07.04.2020, 08:00 Uhr

Pfleger Schmitt: Im Behindertenwohnheim besonders gefragt

Saarbrücken (dpa/lrs) – Er arbeitet in einem Heim für geistig Behinderte in Saarbrücken und ist in Corona-Zeiten gerade besonders gefragt: Heilerziehungspfleger Roman Schmitt (57) muss bei den insgesamt 36 Bewohnern im Wohnheim der Lebenshilfe zurzeit viel trösten, beschäftigen und erklären: „Die Bewohner sind verunsichert. Sie fragen, wann sie wieder nach Hause können. Und sie verstehen das mit Corona alles nicht“, sagte Schmitt der Deutschen Presse-Agentur. Wegen der Corona-Pandemie sind in dem Wohnheim Besuche von außerhalb derzeit nicht erlaubt.