Mainz

Pflegekammer: Höhere Einstiegslöhne für Pflegeberufe

Die Landespflegekammer Rheinland-Pfalz fordert von der künftigen Landesregierung, Pflegeberufe attraktiver zu machen. Dazu gehöre es auch, nachhaltig das Gehalt zu verbessern, erklärte der Präsident der Landespflegekammer, Markus Mai, am Mittwoch in Mainz. Mai sprach von 4000 Euro als Einstiegsgehalt für professionelle Fachkräfte. Bis es mehr Auszubildende in Pflegeberufen gebe, sollten nach Ansicht der Kammer die Integrationsmodelle für Pflegefachkräfte aus dem Ausland verbessert und beispielsweise Mentoren-Programme geschaffen werden.