Pflegefachleute fordern dringend schnelle Reformen

Maßgebliche Vertreter der Pflegebranche sehen die Pflege in Rheinland-Pfalz in akuter Gefahr. Sie fordern vom Land und den Pflegekassen dringend schnelle Lösungen.

Mainz (dpa/lrs). Die Pflege in Rheinland-Pfalz steht nach einer gemeinsamen Einschätzung von Pflegegesellschaft, Landespflegekammer, Sozialverband VdK und Beraterinnen aus der Praxis auf der Kippe. Landesregierung und Pflegekassen müssten, «schnell und vielfältig» handeln, um einen Notstand abzuwenden. «Wir brauchen die Not-OP vor der Reha», sagte der Vorsitzende der Pflegegesellschaft Gerhard Lenzen in Mainz.

Die Dringlichkeit der Lage sei aber offenbar bei der Landesregierung und den Pflegekassen noch nicht in der notwendigen Intensität angekommen. So habe ein rund ein Jahr altes gemeinsames Positionspapier der Pflegebranche noch nicht zu viel geführt. «Die Pflege ist in einer erheblichen Krise», sagte Lenzen und die demografische Entwicklung werde die «brenzlige Lage», den Fachkräftemangel einerseits sowie die Pflegebedürftigkeit andererseits noch verschärfen.

Der Präsident der Landespflegekammer, Markus Mai, forderte einen drastischen Bürokratieabbau für die Pflegekräfte. «Wir erleben eine erhebliche Misstrauenskultur.» Notwendig seien aber mehr Wertschätzung für die Fachkräfte und härtere Strafen für Betrüger in der Branche. Moritz Ehl vom Sozialverband VdK verwies darauf, dass von 20 Pflegebedürftigen in Rheinland-Pfalz 17 zu Hause versorgt würden. Dies sei oft eine erhebliche Überforderung für die Angehörigen. Das könne zudem zu weiteren Problemen, wie weniger erwerbstätigen Frauen, also weniger Fachkräften in anderen Berufen, und zu Altersarmut der Pflegenden führen.