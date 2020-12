Archivierter Artikel vom 03.07.2020, 13:00 Uhr

Mainz

Pflegeexperte: fehlende Ausrüstung zu Beginn der Pandemie

Der Geschäftsführer der Pflegegesellschaft Rheinland-Pfalz, Sebastian Rutten, sieht Verbesserungspotenzial im Umgang mit der Corona-Pandemie. Diese sei für den Pflegesektor die größte Herausforderung, seit es die Pflegeversicherung gebe, sagte Rutten am Freitag bei der ersten Sitzung der Enquete-Kommission des Landtags zur Corona-Pandemie. Besonders die Anfangszeit sei sehr schwierig gewesen. Einige Menschen hätten nicht so geschützt werden können, wie das angemessen gewesen wäre. So hätten nicht alle Einrichtungen genügend angemessene Schutzausrüstung gehabt. „Das darf uns nicht mehr passieren“, sagte Rutten.