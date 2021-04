Völklingen

Pflanz-Garten in Völklinger Hütte: Erstes Zukunftslabor

Gemüse, Kräuter und Lavendel, die in einer früheren Erzhalle wachsen? Gibt es: im ersten Zukunftslabor (Future Lab) im Weltkulturerbe Völklinger Hütte im Saarland. Künstlerisch und experimentell wolle man sich über das neue Ausstellungsformat „zentralen Themen der Gegenwart und der Zukunft widmen“, teilten die Organisatoren mit. Den Auftakt macht die sogenannte „IBA-Plant“, in der es auch um Inhouse-Farming, also den Indoor-Anbau von Nutzpflanzen und Aquaponik, die Aufzucht von Fischen in Aquakultur, geht.