Bernkastel-Kues

Pfirsichbäume blühen rosarot in Mosel-Weinbergen

An den Weinbergen an der Mosel blühen derzeit die Pfirsichbäume rosarot: Vor allem zwischen Cochem und Koblenz säumt der Rote Weinbergpfirsich bei frühlingshaften Temperaturen die Hänge mit den schiefergrauen Böden. „Mittlerweile wachsen rund 15 000 Bäume an der Mosel“, teilte die Mosellandtouristik in Bernkastel-Kues mit. Der Moselweinbergpfirsich sei außen rau mit zartem Flaum, innen burgunderrot und aromatisch.