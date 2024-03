Olzheim

Verkehr

Pferd von Auto erfasst: Reiter bei Sturz schwer verletzt

Von dpa/lrs

i ARCHIV - Die Leuchtschrift «Unfall» auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Ein Reiter ist in Olzheim im Eifelkreis Bitburg-Prüm infolge eines Verkehrsunfalls vom Pferd gestürzt und schwer verletzt worden. Eine Autofahrerin touchierte das Pferd beim Überholen an der linken Flanke, als der Reiter von der Bundesstraße 265 in einen Waldweg abbiegen wollte, wie die Polizei mitteilte. Auch das Pferd wurde bei dem Unfall am Montagabend verletzt – so schwer, dass eine Tierärztin es noch an der Unfallstelle einschläferte, wie es weiter hieß. Der Mann kam den Angaben zufolge in ein Krankenhaus, die Unfallverursacherin blieb unverletzt. Während der Unfallaufnahme sei die B265 in Richtung Losheim halbseitig gesperrt worden.