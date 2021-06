Archivierter Artikel vom 02.05.2021, 13:00 Uhr

Wallerfangen

Pfau „Romeo“ verschwunden: Polizei geht von Diebstahl aus

Unbekannte sollen einen weißen Pfau im Kreis Saarlouis gestohlen haben. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hat die Eigentümerin den seltenen Vogel abends noch bei seiner vier Meter hohen Schlafstelle auf dem heimischen Bauernhof in Wallerfangen gesehen. Am darauffolgenden Morgen sei der Pfau verschwunden gewesen.