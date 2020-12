Archivierter Artikel vom 29.05.2020, 14:40 Uhr

Pfalzmarkt: Rund 3,87 Millionen Euro an EU-Beihilfe

Mutterstadt (dpa/lrs) – Die Genossenschaft Pfalzmarkt soll rund 3,87 Millionen Euro an Beihilfe von der EU erhalten. Das geht aus Daten der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung für das EU-Haushaltsjahr 2019 hervor. „Es handelt sich hierbei um eine Plangröße, die noch nicht ausgezahlt wurde“, sagte ein Sprecher der Genossenschaft am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Die Zahlungen befinden sich demnach noch in der Prüfung. Grundvoraussetzung für Gewährung der Beihilfen ist demnach, dass die Erzeugergemeinschaften 50 Prozent der Investitionssumme eigenverantwortlich dazu beiträgt.