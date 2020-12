Archivierter Artikel vom 23.07.2020, 07:50 Uhr

Pfälzerwald-Verein will Hauptwanderwegenetz modernisieren

In Zeiten von Corona entdecken viele Ausflügler in Rheinland-Pfalz den Wald neu. Doch die Wanderwege gelten nicht mehr als zeitgemäß. Im Süden des Landes strebt ein Verein eine Verbesserung an.