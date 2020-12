Archivierter Artikel vom 30.04.2020, 07:20 Uhr

Neustadt

Pfälzerwald-Verein rät zu Mai-Spaziergang

Erholungssuchende in Rheinland-Pfalz sollten nach Ansicht des Pfälzerwald-Vereins (PWV) trotz der Beschränkungen in der Corona-Krise am traditionellen Mai-Spaziergang festhalten. „Der Wald hat immer geöffnet“, sagte PWV-Hauptgeschäftsführer Bernd Wallner der Deutschen Presse-Agentur. Er empfehle jedem eine Wanderung zur Stärkung von Körper, Psyche und Geist – mit dem Partner oder im Familienverband. „Ob in Wald und Flur, um zu wandern oder zu radeln“, fügte er hinzu. Die Luft sei aktuell so gut und gesund wie selten vorher. „Nur etwas Regen wäre mal wieder nötig.“