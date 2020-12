Archivierter Artikel vom 27.10.2020, 14:40 Uhr

Landau

Pfälzer Verwaltungschefs wollen einheitliche Corona-Regeln

Mit einer Forderung nach landeseinheitlichen Regelungen bei steigenden Corona-Infektionszahlen haben sich vier Verwaltungschefs aus der Pfalz an die Regierung in Mainz gewandt. „Wir fordern die Landesregierung auf, von individuellen lokalen Regelungen Abstand zu nehmen“, teilten am Dienstag die Landräte von Germersheim, der Südwestpfalz und der Südlichen Weinstraße sowie der Oberbürgermeister der Stadt Landau mit. Statt eines „Flickenteppichs an Maßnahmen“ bräuchten die Menschen klare Regelungen, hieß es.