Archivierter Artikel vom 19.05.2020, 19:50 Uhr

Speyer

Pfälzer Kirchen unterstützen Protestmarsch für Flüchtlinge

Das Bistum Speyer und die Evangelische Kirche der Pfalz unterstützen einen Protestmarsch von Landau nach Mainz für eine humanitäre Flüchtlingspolitik. Die Aktivisten der Gruppe „Coloured Rain“ trafen nach Angaben des Bistums am Dienstag vor dem Dom von Speyer ein. Sie wollen während des rund 100 Kilometer langen Fußmarschs Unterschriften sammeln, die sie in Mainz an Integrationsministerin Anne Spiegel (Grüne) übergeben wollen.