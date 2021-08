„Pet-Trailer“ suchen vermisste Hunde

Heusweiler (dpa/lrs) Im Saarland und in Rheinland-Pfalz ist seit drei Jahren der Verein „Schnüffelhelden“ aus Heusweiler im Einsatz, um vermisste Hunde zu finden. Dazu werden rund 30 Artgenossen aller Rassen in zwei Jahren zu so genannten „Pet-Trailern“ ausgebildet.