Per Haftbefehl gesuchter Mann in St. Ingbert festgenommen

Die Polizei wird in der Nacht wegen eines betrunkenen und herumschreienden Mannes verständigt. Doch dann stellt sich heraus: Er wird bereits per Haftbefehl gesucht.

St. Ingbert (dpa/lrs) – Durch einen Zufall haben Polizisten in St. Ingbert einen per Haftbefehl gesuchten Mann festgenommen. Zeugen hatten die Beamten in der Nacht auf Mittwoch verständigt, da der Mann betrunken auf der Straße herumschrie, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Den Angaben nach war der Mann aggressiv und wurde schließlich von den Polizisten überwältigt. Der 56-Jährige war nach Angaben eines Polizeisprechers wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis gesucht worden. Verletzt wurde dabei niemand. Der Mann soll noch am Mittwoch in eine Justizvollzugsanstalt gebracht werden.

Pressemitteilung der Polizei