Per Haftbefehl gesuchter Mann betrunken am Steuer erwischt

Anzeige

Mainz (dpa/lrs). Ein von der Polizei per Haftbefehl gesuchter Mann ist bei Mainz betrunken am Steuer erwischt worden. Die Fahrt des 59-jährigen Wiederholungstäters endete in der Gefängniszelle, wie die Polizei mitteilte. Sie hatte am Freitag gegen 1.00 Uhr bei einer Verkehrskontrolle mittels eines freiwillig durchgeführten Atemalkoholtests 2,45 Promille bei ihm festgestellt. Er konnte auch keinen Führerschein vorlegen. Diesen hatte er schon 2019 wegen Trunkenheit am Steuer abgeben müssen.

Da der Mann den Angaben zufolge wegen mehrerer Delikte per Haftbefehl gesucht wurde, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Laut Polizei handelt es sich um eine Ersatzfreiheitsstrafe, weil er eine zuvor verhängte Geldstrafe nicht beglichen hatte.