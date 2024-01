Proteste

Paul: Äußerungen zu Brandmauer

Äußerungen des AfD-Abgeordneten Joachim Paul zur Zusammenarbeit seiner Partei mit den anderen Parteien in den rheinland-pfälzischen Kommunen haben am Donnerstag im Landtag zu lautstarkem Widerspruch geführt. Nach seiner Prognose werde die von den anderen Parteien aufgestellte Brandmauer gegenüber der AfD zuerst in den Kommunen fallen, sagte Paul am Donnerstag während einer Landtagsdebatte über Anwohnerparken in Mainz. «Weil es einfach eine politische Notwendigkeit ist, zusammenzuarbeiten und weil die Kommunalpolitiker links in den Kommunalpolitikern der AfD ganz normale Kollegen sehen.»