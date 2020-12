Archivierter Artikel vom 01.05.2020, 12:40 Uhr

Passanten retten sich mit Sprung ins Grün vor Auto

Germersheim (dpa/lrs) – Drei Fußgänger auf der Rheinpromenade im pfälzischen Germersheim haben sich mit einem Sprung in den Grünstreifen vor einem Auto retten müssen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, näherte sich der Fahrer einer Geländelimousine am späten Donnerstagabend zunächst mit Schrittgeschwindigkeit der Gruppe – um dann etwa 100 Meter vor ihr voll zu beschleunigen. Die Passanten blieben unverletzt.