Passanten retten Hundewelpen aus Rhein

In Mainz springt ein Hundewelpe von einem Frachtschiff in den Rhein. Passanten beobachten den Vorfall und retten den kleinen Vierbeiner.

Mainz (dpa/lrs). Ein Hundewelpe ist am Winterhafen in Mainz von einem vor Anker liegenden Frachtschiff in den Rhein gesprungen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde der Vorfall am Sonntagabend von Passanten beobachtet, die den kleinen Vierbeiner aus dem Wasser zogen. Da die hinzugerufenen Polizisten eigenen Angaben zufolge zunächst niemanden auf dem Frachtschiff ausmachen konnten, nahmen sie das Hundebaby vorübergehend mit auf die Wache. Kurz danach sei der Besitzer aber gefunden und wieder mit seinem Welpen vereint worden.

