An einer Bushaltestelle macht jemand eine nicht alltägliche Entdeckung: eine anderthalb Meter lange Königspython in einem Eimer. Die Polizei sucht nun nach dem Eigentümer.

„Polizei“ ist auf der Tür eines Polizeiautos zu lesen. (zu dpa: «Passant findet Königspython an Bushaltestelle») Foto: Robert Michael/DPA

Kenn (dpa/lrs). Ungewöhnlicher Fund: Ein Passant hat an einer Bushaltestelle in Kenn im Landkreis Trier-Saarburg eine Königspython entdeckt. Die Schlange sei vermutlich von ihrem Eigentümer in einem speziell präparierten Eimer ausgesetzt worden, teilte die Polizei mit. Für die Python, die sich bereits teilweise aus dem Eimer befreit hatte, wäre eine Flucht aufgrund der niedrigen Temperaturen wahrscheinlich das sichere Todesurteil gewesen, hieß es.

Der Finder konnte die Schlange den Angaben nach in einem kleinen Terrarium unterbringen und so der Polizei aushändigen. Von dort sei sie der Feuerwehr übergeben worden, die sich nun darum kümmert, wo das Reptil untergebracht wird. Die Polizei wiederum ist auf der Suche nach dem Eigentümer der etwa anderthalb Meter langen Königspython.