Passant bei Streit mit vermeintlicher Schusswaffe bedroht

Annweiler (dpa/lrs) – Mit einer vermeintlichen Schusswaffe hat ein Bewohner der Innenstadt in Annweiler (Landkreis Südliche Weinstraße) mutmaßlich einen Passanten bedroht und damit einen Polizeieinsatz ausgelöst. Gleich mehrere täuschend echt aussehende Waffen stellten die Einsatzkräfte am Montagabend bei ihm sicher, wie ein Polizeisprecher sagte. Jetzt kommt auf den Mann laut einer Mitteilung ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren zu.

Die beiden Männer waren demnach in der Innenstadt in einen Streit geraten. Als der Bewohner die sogenannte Anscheinswaffe vorzeigte, rief der Passant die Polizei. Was der Auslöser für den Streit war, sei bislang unklar, so der Polizeisprecher.