Kaiserslautern

Partner informieren über geplante Batteriezellproduktion

Der Autohersteller Opel will mit der Konzernmutter Stellantis und der französischen Total-Tochter Saft heute in Kaiserslautern über den aktuellen Stand der geplanten Batteriezellproduktion informieren. Zu der Veranstaltung in der pfälzischen Stadt werden auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) erwartet.