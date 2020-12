Archivierter Artikel vom 06.08.2020, 13:40 Uhr

Darmstadt

Partner der EKHN von Explosion in Beirut betroffen

Partner der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) sind von der verheerenden Explosion in der libanesischen Hauptstadt Beirut betroffen. Die Partner in der National Evangelical Church of Beirut und der Near East School of Theology berichteten von großen Schäden, teilte EKHN am Donnerstag in Darmstadt mit und bat um Spenden. Zum Glück sei in der Gemeinde und in der theologischen Hochschule niemand verletzt worden. George Sabra, der Präsident der Hochschule, habe berichtet, dass alle acht Stockwerke und zwei Untergeschosse betroffen seien.