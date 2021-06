Mainz

Parteitag der Freien Wähler auf der Festung Ehrenbreitstein

Die Freien Wähler Rheinland-Pfalz kommen an diesem Samstag zu einem Open-Air-Landesparteitag auf der Festung Ehrenbreitstein in Koblenz zusammen. Dabei werde routinemäßig der Landesvorstand gewählt und (etwa um 12.00) zugleich die Landesliste für die Bundestagswahl aufgestellt, kündigte die Partei an.