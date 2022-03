Wittlich

Regierung

Parteitag der CDU Rheinland-Pfalz wählt neuen Vorstand

Rund 350 Delegierte der CDU Rheinland-Pfalz kommen heute (9.30 Uhr) in Wittlich in der Südeifel zu einem Landesparteitag mit der Wahl eines neuen Vorstands zusammen. Nach den historisch schlechtesten Ergebnissen bei einer Landtags- und einer Bundestagswahl in dem traditionell eher konservativen Bundesland will die Partei nach den Worten der scheidenden Landesvorsitzenden Julia Klöckner «einen neuen Aufbruch wagen für zukunftsfeste Strukturen».