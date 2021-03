Parteien in Rheinland-Pfalz arbeiten Landtagswahl auf

Mainz (dpa/lrs). Nach der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz arbeiten die Parteien am Montag die Ergebnisse auf. Während die SPD und ihre Ministerpräsidentin Malu Dreyer als strahlende Gewinner dastehen, muss die CDU die herbe Niederlage aufarbeiten. Nach der Sitzverteilung im Parlament kann das Ampel-Bündnis aus SPD, FDP und Grünen ihre Zusammenarbeit fortsetzen, sollten sich die Parteien darüber einig werden.

Ministerpräsidentin Dreyer kündigte noch am Wahlabend baldige Gespräche zur Neuauflage der Koalition an. Sie hatte bereits vor der Wahl gesagt, dass sie eine Fortsetzung der Zusammenarbeit anstrebe. CDU-Spitzenkandidat Christian Baldauf schloss schnelle persönliche Konsequenzen nach der Wahlniederlage aus. Ob er noch einmal den Posten des Landtagsfraktionschefs anstrebt, ließ der 53-Jährige offen.

Trotz leichter Verluste im Vergleich zur Landtagswahl 2016 hat sich die SPD in Rheinland-Pfalz klar als stärkste Partei behauptet. Nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis holte sie 35,7 Prozent der Stimmen (2016: 36,2 Prozent). Eine schwere Niederlage erlitt die CDU um ihren Spitzenkandidaten Christian Baldauf, die mit 27,7 Prozent auf ihr schlechtestes Ergebnis bei einer Landtagswahl in Rheinland-Pfalz kam. Sie lag damit noch unter dem bisherigen Tiefstwert von 31,8 Prozent bei der Landtagswahl 2016.

Neue drittstärkste Kraft werden die Grünen sein, die 9,3 Prozent der Stimmen erzielten und ihr Ergebnis von 2016 deutlich verbesserten (plus 4,0 Prozentpunkte). Auch der dritte Partner der bisherigen Regierungskoalition schaffte den Wiedereinzug in den Landtag: Die FDP erreichte 5,5 Prozent. Die AfD, die 2016 aus dem Stand heraus auf 12,6 Prozent gekommen war, holte diesmal 8,3 Prozent.

Statt wie bisher fünf werden im neuen Landtag in Mainz künftig sechs Parteien vertreten sein. Überraschend schafften die Freien Wähler den Sprung über die Fünf-Prozent-Hürde. Sie waren bislang vor allem auf kommunaler Ebene verankert. Deutlich den Sprung in den Landtag verpasst hat erneut die Linke, die mit 2,5 Prozent der Stimmen scheiterte.

Im neuen Landtag stellt die SPD 39 von 101 Abgeordneten (2016: ebenfalls 39). Die CDU kommt auf 31 Sitze (35), die Grünen auf 10 (6), die AfD auf 9 (14), FDP (7) und Freie Wähler jeweils auf 6.

Die Wahlbeteiligung lag diesmal bei 64,4 Prozent, zwei Drittel gaben in Pandemie-Zeiten ihre Stimme per Briefwahl ab. 2016 hatte die Wahlbeteiligung bei 70,4 Prozent gelegen, seinerzeit lag der Briefwähler-Anteil bei 31 Prozent.

Die SPD regiert seit 1991 in Rheinland-Pfalz und damit so lange wie in keinem anderen westlichen Flächenbundesland. Dreyer steht seit 2013 an der Spitze der Landesregierung, damals folgte sie auf Kurt Beck. Sie ist die erste Frau in dem Amt in Rheinland-Pfalz.

